Яшкин рассказал, почему решил продолжить карьеру в СКА

Нападающий Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от перехода в СКА и рассказал, почему принял решение подписать контракт именно с армейской командой.
«Мне близок тот хоккей, который показывает СКА – это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель – Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом.
На сборах придётся догонять партнёров, чтоб быстрее набрать форму? Я уже семь месяцев нахожусь в режиме восстановления после травмы и постоянных тренировок как на земле, так и на льду. Думаю, особо догонять не придётся, всё будет в порядке», – цитирует Яшкина официальный сайт СКА.
Яшкин провёл в КХЛ два года в составе московского «Динамо». На его счету 173 матча и 177 (77+60) набранных очков. В сезоне-2020/2021 чех стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб. В прошлом сезоне он играл в НХЛ за «Аризону Койотс».
- 28 июля 2022
-
15:26
-
15:15
-
14:44
-
14:08
-
13:34
-
13:14
-
13:01
-
12:42
-
12:24
-
12:08
-
10:56
-
10:13
-
10:00
-
09:34
-
09:16
-
08:54
-
08:30
-
07:18
-
06:00
-
05:28
- 27 июля 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:25
-
23:14
-
22:49
-
22:16
-
21:43
-
21:20
-
20:58
-
20:35
-
20:15
-
19:46
-
19:30
-
19:16
-
18:58