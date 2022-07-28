Яшкин рассказал, почему решил продолжить карьеру в СКА

Нападающий Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от перехода в СКА и рассказал, почему принял решение подписать контракт именно с армейской командой.

«Мне близок тот хоккей, который показывает СКА – это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель – Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом.

На сборах придётся догонять партнёров, чтоб быстрее набрать форму? Я уже семь месяцев нахожусь в режиме восстановления после травмы и постоянных тренировок как на земле, так и на льду. Думаю, особо догонять не придётся, всё будет в порядке», – цитирует Яшкина официальный сайт СКА.

Яшкин провёл в КХЛ два года в составе московского «Динамо». На его счету 173 матча и 177 (77+60) набранных очков. В сезоне-2020/2021 чех стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб. В прошлом сезоне он играл в НХЛ за «Аризону Койотс».