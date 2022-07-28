В Чехии опубликовали невыпущенное интервью Гашека российскому изданию

Чешское издание iSport.cz опубликовало интервью журналиста «Матч ТВ» Антона Анисимова с экс-голкипером Домиником Гашеком.



По сообщениям источника, интервью должно было быть опубликовано 27 июля, однако так и не было выпущено. Отмечается, что Гашек отвечал на вопросы по электронной почте и сделал всё в указанный срок. «Я надеюсь, что он (Анисимов. — Прим. «Чемпионата) сдержит своё слово», — цитирует Гашека iSport.cz.

«Почему я против перехода Дмитрия Яшкина в российский клуб? В принципе, я даже не критиковал нашего гражданина Дмитрия Яшкина за переход, хоть и сожалел о его решении. Он не нарушает действующие законы нашей страны. Прежде всего я призвал чешское правительство и парламентариев наконец-то, через пять месяцев после начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), принять закон, запрещающий гражданам Чехии работать в стране нашего врага.

Хочу ли я запретить всем гражданам Чехии работать в России? Конечно. Работа по определению создаёт ценность. Это означает, что граждане Чехии своим трудом создают ценности для российского государства. Тем самым они автоматически поддерживают Российское государство и его агрессию против нашего союзника. Они также поддерживают агрессивную политику в отношении союзников Украины. Другими словами, работа граждан Чехии в Российской Федерации поддерживает российскую агрессию и значительно увеличивает опасность для граждан Чехии и наших союзников. И это должно быть срочно остановлено законом.

Почему предлагал именно 15 лет тюремного заключения за работу в России? Я не предлагал 15 лет, использовал это только как пример. Если бы это целиком зависело от меня, то где-то между 2 и 20 годами. Это предмет обсуждения ответственных лиц, которые разрабатывают и принимают законы. В любом случае это закон, который спасёт множество человеческих жизней наших союзников и, возможно, наших сограждан», — цитирует невыпущенное интервью Гашека iSport.cz.