«Барыс» продлил контракты с Петуховым и Никитой Михайлисом

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя хоккеистами: нападающими Егором Петуховым и Никитой Михайлисом.

Петухов подписал двустороннее соглашение сроком на один год (до 30 апреля 2023 года). У Михайлиса односторонний контракт также на один сезон.

Петухов выступает за команды из системы «Барыса» с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в КХЛ 44 матчах и заработал семь баллов за результативность: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

Михайлис играет за команды из системы «Барыса» на протяжении всей своей карьеры. Всего в КХЛ Никита провёл 353 матча и заработал 180 (84+96) очков.

Минувший сезон стал для него самым результативным в карьере. Он набрал 44 очка в регулярке (18+26) и стал лучшим бомбардиром, а также снайпером «Барыса». В плей-офф у него один гол и одна передача.