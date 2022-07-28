Овечкин заявил, что не испытывает на себе русофобию, выступая в Северной Америке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин на специальной пресс-конференции, приуроченной к гала-матчу сборной России по следж-хоккею и Матчу звёзд с участием олимпийских чемпионов, спортсменов КХЛ и НХЛ, ответил на вопрос, чувствует ли он в Северной Америке русофобию.



«Испытываю ли я на себе русофобию? Нет, у нас такого нет. У нас всё дружно, все сплочены. Поэтому такого нет», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В минувшем сезоне Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. В плей-офф у него шесть очков в шести встречах: один гол и пять передач. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года.