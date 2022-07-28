«Адмирал» обыграл «Витязь» в контрольном матче

Сегодня, 28 июля, в Минске на «Минск-Арене» состоялся контрольный матч с участием двух команд КХЛ. «Адмирал» из Владивостока встречался с подольским «Витязем» и одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

На 6-й минуте Иван Зинченко вывел подмосковный клуб вперёд – этот гол стал единственным в первом периоде. Во второй двадцатиминутку «Адмирал» не только отыгрался, но и вышел вперёд: на 21-й минуте Евгений Лисовец сравнял счёт, на 29-й Михаил Беляев забросил вторую шайбу команды. На 60-й минуте Семён Иванов установил окончательный счёт в матче.

Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата, который досрочно был завершён в феврале, обе команды не попали в восьмёрку лучших на Западе и Востоке и не вышли в плей-офф.