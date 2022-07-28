Сафонов: когда первый раз увидел Билялетдинова, застеснялся в тот момент, молодым был

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов вспомнил о первых встречах с тренером Зинэтулой Билялетдиновым и капитаном команды Данисом Зариповым.
«Помню, как первый раз увидел его (Билялетдинова) на базе издалека и подумал: «Ничего себе! Такой тренер прошёл». Застеснялся в тот момент, молодым был. Ещё, когда Данис Зарипов мимо проходил, подумал: «Ого, вот недавно только в КХЛ смотрел по телевизору с открытым ртом на то, что этот человек делает с шайбой, а сейчас его живьем вижу!» Теперь уже по одному коридору ходим, выходим вместе на лёд, в одной раздевалке сидим.
Раньше ни разу с Билялетдиновым за руку не удалось поздороваться, вот только в это межсезонье пару раз получилось (улыбается). Он несколько раз приходил к нам на тренировки, наблюдал сверху», — цитирует Сафонова Metaratings.
- 28 июля 2022
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