«Один из лучших в НХЛ». Проспект «Тампы» высказался об Андрее Василевском
Поделиться
Голкипер Ник Малик поделился впечатлениями от драфта, а также высказался о российском страже ворот Андрее Василевском. 20-летнего Малика выбрал клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом раунде под 160-м номером.
«Когда меня задрафтовали, я лежал в постели. Честно говоря, я не смотрел драфт, потому что не хотел расстраиваться, если меня не выберут. Моя мама смотрела и мои друзья… так что я довольно быстро всё понял.
Очень интересно быть здесь, и все, от парней до тренеров и персонала, были великолепны. Я знаю, что эта команда возлагает большие надежды на своих вратарей. Андрей Василевский — один из лучших в НХЛ, и я счастлив, что меня тренируют люди, которые его тренировали», — приводит слова Малика официальный сайт НХЛ.
Новость по темеDaily Faceoff: Василевский — повелитель среди других вратарей
Комментарии
- 30 июля 2022
-
10:01
-
09:56
-
09:21
-
09:04
-
08:57
-
08:25
- 29 июля 2022
-
23:45
-
23:07
-
22:33
-
22:05
-
21:32
-
21:20
-
20:54
-
20:24
-
19:49
-
19:17
-
18:45
-
18:11
-
17:47
-
17:17
-
17:07
-
16:43
-
16:25
-
15:46
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15
Партнерский контент