«Один из лучших в НХЛ». Проспект «Тампы» высказался об Андрее Василевском

Голкипер Ник Малик поделился впечатлениями от драфта, а также высказался о российском страже ворот Андрее Василевском. 20-летнего Малика выбрал клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом раунде под 160-м номером.

«Когда меня задрафтовали, я лежал в постели. Честно говоря, я не смотрел драфт, потому что не хотел расстраиваться, если меня не выберут. Моя мама смотрела и мои друзья… так что я довольно быстро всё понял.

Очень интересно быть здесь, и все, от парней до тренеров и персонала, были великолепны. Я знаю, что эта команда возлагает большие надежды на своих вратарей. Андрей Василевский — один из лучших в НХЛ, и я счастлив, что меня тренируют люди, которые его тренировали», — приводит слова Малика официальный сайт НХЛ.

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