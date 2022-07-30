Фисенко во время драки одним ударом уложил хоккеиста «Металлурга» Нк в товарищеском матче

В эти минуты московское «Динамо» проводит товарищеский матч с новокузнецким «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Красная горка» в Бору, счёт к середине четвёртого периода равный — 2:2. Матч проводится в формате «четыре игровых отрезка по 20 минут».

На старте четвёртого периода нападающий динамовцев Михаил Фисенко подрался с защитником новокузнецкого клуба Романом Папстом. Хоккеисты сцепились, игрок гостевой команды нанёс несколько ударов, однако Фисенко первым же акцентированным ударом уложил Папста на лёд, после чего форвард москвичей ещё несколько раз ударил оппонента. В драку пришлось вмешаться судьям, которые разняли хоккеистов.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».