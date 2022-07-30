Ничушкин: чекер и чекер. Может, в России кому-то обидно, но мне форчек приносит дивиденды

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился мнением о своём стиле игры и рассказал о том, у кого его перенял.

«Я постоянно трудился. Чекер и чекер, подумаешь! Может, это в России кому-то обидно, а на самом деле лично мне форчек приносит большие дивиденды. Болельщики меня любят тогда, когда я бегу, отбираю шайбу. Саню Радулова за это в своё время на руках готовы были носить в «Далласе», потому что он бегал как сумасшедший, «съедал» соперников.

Может, я у него немного это перенял. Если у тебя это получается, то нужно дальше развивать в себе такие навыки, использовать их. А что касается моей результативности, то мне стали давать больше игрового времени, появилось доверие со стороны тренера», — сказал Ничушкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью Валерия Ничушкина читайте на «Чемпионате».