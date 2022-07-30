«Это 100% был мой последний шанс в НХЛ». Интервью с Ничушкиным — о мечте всей его жизни

Сегодня в Москве состоялся благотворительный матч с участием Артемия Панарина и других звёздных игроков НХЛ и КХЛ в помощь Елисею Артамонову, который борется с тяжёлой болезнью. Приехал на игру и новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Правда, на лёд челябинец в субботу не вышел – всему виной серьёзная травма ноги, полученная в плей-офф.
В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 27-летний нападающий рассказал о своём пути к заветной мечте, новом восьмилетнем контракте с «Эвеланш» и тяжёлой работе над собой, позволившей ответить всем тем критикам, которые давно поспешили списать хоккеиста со счетов.
- «В такие моменты не чувствуешь боль»
- «Главное — это то, как ты шёл к Кубку Стэнли»
- «Чекер и чекер, подумаешь! Лично мне форчек приносит большие дивиденды»
- «Вся эта моя безголевая серия до такой степени неправильно посчитана…»
- «Хотел как можно дольше играть в «Колорадо»
«В такие моменты не чувствуешь боль»
— Поздравляем вас с победой в Кубке Стэнли! Как вы играли в финале с такой ногой (Ничушкин общается, сидя на стуле, а рядом лежат костыли. – Прим. «Чемпионата»).
— Сделали операцию, сейчас хожу на костылях. Играл на уколах. Но хочу отметить, что не только я один играл на уколах, многие ребята тоже выходили через боль. Тот же Назем Кадри у нас тоже после операции.
Валерий Ничушкин и Павел Панышев
Фото: «Чемпионат»
— У вас диагностировали перелом?
— Да. Я даже фотку выкладывал (смеётся).
— На чемпионском параде вы стояли на ногах и поднимали кубок, хотя на арене катались на тележке.
— В такие моменты не чувствуешь боль. Люди, которые что-то ломали, знают, как потом всё опухает. Понятно, что на внутреннюю часть ноги я просто старался не наступать. Косолапил специально, важно было давать минимум нагрузки на это место. В целом же я пару метров мог спокойно пройти, совсем уж адской боли не было.
— Во время празднования болельщики в Денвере громко кричали «Чуууу!», а кто-то в России подумал, что это гул негодования в ваш адрес. Но вы же сразу поняли, что американские фанаты имели в виду ваше прозвище – Поезд?
— Разумеется. Даже не знаю, кто мог подумать, что меня освистывали (смеётся). Меня весь сезон так приветствовали. Кстати, это не только поезд. В Америке любят, когда в фамилии есть какие-то созвучные буквы.
— Это точно.
— Помню, когда у нас в «Далласе» играл Антуан Руссель, ему кричали: «Руууу»! Я знал, что его любят болельщики. Ещё помню, что когда в первый раз услышал это приветствие, то тоже удивился. Думаю, блин, я же знаю, что его любят. Но почему его освистывают? В итоге потом всё встало на свои места.
«Главное — это то, как ты шёл к Кубку Стэнли»
— Какая серия больше всего запомнилась вам в плей-офф, помимо финала с «Тампой»?
— Наверное, назову серию с «Сент-Луисом». Классно получилось, шесть матчей сыграли.
— Там очень много наших ребят.
— Да, здорово было сыграть против того же Паши Бучневича, моего близкого друга.
Валерий Ничушкин
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
— Возвращаясь к «Тампе», нельзя не отметить, что команда доминирует в НХЛ в последние годы, но вы остановили её натиск. Было очень тяжело?
— Конечно. Травм много, эмоционально непросто. Переживаешь, страшно проиграть. Когда твоя мечта так близко, то под конец приходится из себя всё буквально доставать.
— В «Колорадо» отличная команда: вы, Макар, Маккиннон, Рантанен, Ландеског, другие звёзды. Шли единым кулаком?
— Мы весь сезон были единым целым. При этом у нас даже если кто-то травмировался, то главный тренер всегда находил выход из ситуации. Мы теряли ребят, в том числе перед плей-офф, но всё равно играли хорошо. То Маккиннон был в ковид-протоколе или с микротравмой, то ещё кто-нибудь. У нас была хорошая глубина состава, поэтому если кто-то выбывал, то на нём клин не сходился.
— Вы спокойно шли к своей цели.
— Да. Повторюсь, тот же Кадри выбывал с «Эдмонтоном», в серии с «Тампой» в самом начале палец сломал Бураковски, приходилось играть без Андре. Это игроки второго звена, но другие ребята вышли, заняли их места и хорошо сыграли.
— Михаил Мальцев расстроился, что не выиграл Кубок Стэнли, как в своё время это сделал с «Тампой» Александр Волков, пусть и на чуть-чуть, но попавший в заявку на финальную серию?
— Понятно, что факт есть факт. Если ты выиграл Кубок Стэнли, то это останется в истории. Но важно его выиграть не сидя в запасе или выйдя на один матч. Даже воспоминания потом не столько о том, как ты поднял кубок над головой. Главное – это то, как ты к нему шёл. Вот это в голове до сих пор крутится. Мне кажется, что в этом вся суть. Но в любом случае выигранный трофей важен. Играть всегда сложно, особенно в летний период. Или представьте ситуацию, что кто-то едет домой с отпускным настроением, а тебе, например, играть не дают, и ты сидишь на лавке.
— Да уж, не слишком приятно.
— Я сам раньше оказывался в таких ситуациях. Находить мотивацию в подобных случаях не слишком легко.
Игроки «Колорадо» с Кубком Стэнли
Фото: nhl.com/avalanche
«Чекер и чекер, подумаешь! Лично мне форчек приносит большие дивиденды»
— Расскажите, как вы работали над собой, чтобы в итоге провести такой мощный плей-офф? У кого-то по-прежнему в голове сидит мнение, что Ничушкин — это исключительно чекер и силовой форвард.
— Я постоянно трудился. Чекер и чекер, подумаешь! Может, это в России кому-то обидно, а на самом деле лично мне форчек приносит большие дивиденды. Болельщики меня любят тогда, когда я бегу, отбираю шайбу. Саню Радулова за это в своё время на руках готовы были носить в «Далласе», потому что он бегал как сумасшедший, «съедал» соперников.
— Это он умеет!
— Может, я у него немного это перенял. Если у тебя это получается, то нужно дальше развивать в себе такие навыки, использовать их. А что касается моей результативности, то мне стали давать больше игрового времени, появилось доверие со стороны тренера.
— Это всегда важно.
— Да, я стал играть в первых звеньях, где собраны очень техничные ребята. Они и пас могут отдать хороший, и когда ты отдаёшь, то они почти никогда не прощают соперников, а сразу забивают.
— Вы же понимали, когда только пришли в «Колорадо», что это ваш последний шанс закрепиться в НХЛ?
— Это 100% был мой последний шанс в НХЛ. Если бы у меня не получилось в «Эвеланш», то пришлось бы ехать в сторону дома. На самом деле это тоже дополнительная мотивация. Когда жизнь тебя прижимает, то любой человек начнёт работать ещё больше.
«Вся эта моя безголевая серия до такой степени неправильно посчитана…»
— Вы довольны, что ответили всем своим критикам, которые говорили про вас гадости и скрупулёзно считали вашу безголевую серию, когда вы выступали за «Даллас»?
— А вы знаете, кто это говорил и писал?
Валерий Ничушкин
Фото: nhl.com/avalanche
— Примерно догадываюсь.
— На самом деле я не придаю этому особого значения. Понимаете, вся эта серия до такой степени неправильно посчитана… У меня было три разных сезона. Не забивал в «Далласе» в концовке, когда потом уехал в ЦСКА. Играл в ЦСКА два года, забрасывал там шайбы. Потом снова поехал в «Старз», там у меня было 57 матчей и ноль голов. Плохо ли это? Если честно, то если вы внимательно посмотрите, то в каждой команде хватает игроков, которые забивают один гол, два гола… Это не так далеко от нуля.
— Соглашусь.
— Разумеется, это неприятно, но если бы я забил в такой ситуации один гол, то сильно бы картину это не изменило. Ну, дал возможность людям считать какие-то мои матчи, пусть считают. В целом мне всё равно. У меня тогда было абсолютно равнодушное состояние.
— Вспоминаете, как прошли тяжёлую для себя допинговую историю, какие сейчас новости?
— Ко мне сейчас нет никаких претензий. Как Олимпиаду для НХЛ отменили, так все претензии куда-то ушли. Если честно, то мне особо не хочется говорить на эту тему.
«Хотел как можно дольше играть в «Колорадо»
— Вы подписали отличный восьмилетний контракт с «Колорадо». Вы хотели остаться именно в Денвере?
— Да, я хотел как можно дольше играть в этой команде. В итоге этого получилось добиться. Согласен, хороший контракт, я доволен. Максимальный по годам.
— Вы уже сказали тёплые слова и упомянули о доверии к вам со стороны главного тренера Джареда Беднара. Генеральному менеджеру Джо Сакику тоже благодарны?
— Очень ему благодарен, мы всегда на контакте. Джо – очень хороший человек, много помогал различными советами. Особенно поначалу. У нас с ним отличные взаимоотношения.
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Фото: nhl.com/avalanche
— Весь Интернет облетело ваше видео с лыжной маской на лице. Расскажите, что это было?
— Денвер, горы. Плюс ко всему в чемпионской раздевалке все брызгали шампанским. Это был такой командный прикол. Всем раздали очки, чтобы шампанское в глаза не попадало. У нас, наверное, бутылок 300 было. Из них выпили бутылок 10, а всё остальное разбрызгали.
— Вы стали третьим российским хоккеистом, которому удалось выиграть Кубок Стэнли с «Колорадо». До вас со знаком «плюс» отличились Валерий Каменский и Алексей Гусаров. Удалось с ними пообщаться?
— Нет, ни с кем не общался.
— Что сказали на рукопожатии Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв?
— Да просто поздравили и всё. Ничего особенного. Там же всего 5-10 секунд времени.
— Вы им сказали, что у вас, ребята, уже есть два Кубка Стэнли, пора и мне хотя бы один дать выиграть?
— Я им это не сказал, но в голове такая мысль и была. Хватит жадничать, ребята (улыбается).
— Не расстроились, что вам не признали MVP Кубка Стэнли?
— Да там без шансов (смеётся). Я об этом не думал, если честно. Приятно, что об этом вообще кто-то размышлял и писал. Но по факту все понимали, что только Кейл Макар может выиграть.
— Феноменальный защитник?
— Абсолютно! Лучший. Возможно, за всю историю. Умеет на льду всё.
— Расстроены, что не получится привезти Кубок Стэнли в родной Челябинск?
— Конечно, я сильно расстроился.
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