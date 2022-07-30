Генменеджер «Анахайма» объяснил, почему клуб подписал Клингберга

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик объяснил, почему клуб принял решение заключить соглашение с защитником Йоном Клингбергом, и назвал его сильные стороны. «Утки» подписали хоккеиста на один год и дали ему контракт на $ 7 млн.

«Джон – одарённый игрок, он может стать квотербеком при розыгрыше большинства и дать нам результативную игру на синей линии. Он также привнесёт в нашу команду лидерские качества и характер», – приводит слова Вербика официальный сайт «Дакс».

В прошлом сезоне 29-летний Йон Клингберг стал лучшим бомбардиром-защитником «Даллас Старз». На его счету 47 (6+41) результативных баллов в 74 встречах регулярного чемпионата. Отметим, что защитник впервые за время выступлений в НХЛ сменил клуб.