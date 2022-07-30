Сайт НХЛ назвал россиянина из АХЛ в числе главных кандидатов на вызов в основу «Нэшвилла»

Официальный сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2022/2023, проанализировал изменения в команде после первых недель работы рынка свободных агентов и оценил имеющихся у клуба проспектов.
В графе «На пороге в основу» автор статьи Джон Гленнон отметил российского форварда Егора Афанасьева. Минувший сезон стал для него вторым на взрослом уровне. 21-летний нападающий ранее выступал в системе московского ЦСКА и сыграл 16 матчей в КХЛ, набрав 6 (2+4) очков. А в прошлом сезоне хоккеист играл за «Милуоки Эдмиралс» и оформил 33 (12+21) балла в 74 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Также стоит отметить, что автор материала включил российского форварда Якова Тренина в третью тройку нападения «хищников», несмотря на то что у него пока не подписан контракт с клубом. В ближайшее время независимый арбитраж НХЛ должен рассудить Тренина и «Нэшвилл» по сумме нового соглашения.
- 30 июля 2022
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