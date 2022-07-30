Сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Миннесоты» на сезон-2022/2023

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительный состав «Миннесоты Уайлд» по звеньям на предстоящий сезон.

Авторы материала ожидаемо поставили российского нападающего Кирилла Капризова в первое звено. Предполагается, что, как и прежде, он будет играть в одном звене с Райаном Хартманом и Матсом Цуккарелло. В то же время ещё один россиянин – защитник Дмитрий Куликов – должен занять место в третьей паре обороны вместе с Алексом Голигоски.

Ориентировочный состав «Миннесоты» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Флёри (Густавссон);

Миддлтон – Сперджен, Капризов – Хартман – Цуккарелло;

Бродин – Дамба, Гринвей – Эрикссон Эк – Фолиньо;

Голигоски – Куликов, Болди – Годро – Джост;

Дюхайм – Росси – Дьюар.