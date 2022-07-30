Фридман предположил, кто является главными фаворитами в борьбе за форварда Назема Кадри

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте «32 мысли» выразил мнение, что главными претендентами на нападающего Назема Кадри являются «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш».
«Думаю, что «островитяне» в деле. Я думал, что «Колорадо» уже в стороне, но кто-то сказал мне, что не стоит спешить с такими выводами. Если бы мне пришлось угадывать, и, поверьте мне, это именно предположение, я хотел бы это подчеркнуть, я считаю, что «Колорадо» и «Нью-Йорк Айлендерс» являются фаворитами», – сказал Фридман, обсуждая будущее Кадри.
Напомним, ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли – 2022 в составе «Колорадо» Кадри будет претендовать на долгосрочный контракт с зарплатой в пределах $ 7,5–8,5 млн за сезон. Известно, что интерес к игроку, кроме указанных клубов, в той или иной степени проявляли «Калгари Флэймз», «Сиэтл Кракен», «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз».
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