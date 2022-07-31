Журналист: вы бы назвали зарплату Василевского переплатой, но он стоит каждого цента

Журналист The Hockey News Адам Прото, анализируя состав «Тампа-Бэй Лайтнинг» на новый сезон, отметил российского вратаря «молний» Андрея Василевского и сравнил его зарплату с окладом россиянина Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
«У «Тампа-Бэй» есть, возможно, лучший вратарь на планете в лице Андрея Василевского. Он был их спасением в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде. Ключевой причиной, по которой они разгромили «Флориду Пантерз» во втором раунде и центральной фигурой в их победе в финале Востока над Игорем Шестёркиным и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Некоторые вратари за сезон зарабатывают больше, чем Василевский, который получает 9,5 миллиона долларов, и вы бы назвали это переплатой – привет Сергею Бобровскому – но Василевский стоит каждого цента и даже больше. И ему всё ещё всего 28 лет. Пока он играет в свой хоккей, «молнии» представляют угрозу для победы в каждом матче, в котором он играет», – написал Прото в своём материале.
В прошлом сезоне Василевский одержал 39 побед в 63 матчах регулярного чемпионата и ещё 14 в 23 встречах плей-офф.
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