Разин: мне не важен результат ни в одной из игр на предсезонке

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин перед первой игрой на предсезонных сборах заявил, что его не беспокоят результаты команды на данном этапе подготовки, и рассказал, кто сыграет в первом контрольном матче. 31 июля в 13:30 мск череповчане начнут встречу с минским «Динамо».

«Сегодня первая игра на предсезонке. Сразу хочу сказать: мне не важен результат ни в одной из игр на этом этапе. Это не значит, что у меня есть отмазка при поражениях… Это значит, что 2 сентября, когда мы будем играть первую официальную игру в сезоне, никто не вспомнит счёт этих предсезонных матчей.

За короткий отрезок в Минске мы потренировали выход из-под давления, давление, позиционную оборону и атаку, правильное прохождение средней зоны, оборону в средней зоне, действия ребят при выигранных и проигранных вбрасываниях, и даже целых 20 минут успели поиграть в неравных составах. Всё это надо отточить за восемь летних игр.

Сегодня сыграют все новички и все молодые ребята. Для нас главное посмотреть, как они восприняли наши требования, как адаптировались в команде, как будут вести себя в условиях, приближённых к экстремальным», – написал Разин в телеграм-канале.