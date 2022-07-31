Бэйлен прокомментировал подписание контракта с немецким клубом

Бывший защитник «Трактора» Ник Бэйлен заключил однолетнее соглашение с клубом Немецкой хоккейной лиги «Кёльнер Хайе» и прокомментировал подписание контракта.
«После долгих переговоров и звонков тренеру Уве Круппу за последние несколько дней было очень легко принять решение о подписании контракта. Наш разговор был очень открытым и честным — два самых ценных качества в современном мире.
Играть в этом прекрасном городе, в клубе с такой впечатляющей историей — это действительно интересно. Я с нетерпением жду возможности прибыть в Кёльн через несколько дней, познакомиться с командой и всеми вокруг и помочь команде выиграть много матчей», – приводит слова Бэйлена официальный сайт клуба.
В июле Бэйлен не прибыл на сбор «Трактора» и впоследствии расторг контракт с клубом. Права на хоккеиста в КХЛ остались за челябинцами. Бэйлен – самый результативный защитник в истории «Трактора» за время выступлений в КХЛ. На его счету 175 (56+119) очков в 294 матчах.
- 31 июля 2022
-
15:28
-
15:08
-
14:51
-
14:42
-
14:35
-
14:29
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:29
-
13:19
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:03
-
11:22
-
11:03
-
10:47
-
10:32
-
09:53
-
09:34
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
05:20
-
05:17
-
03:50
-
03:37
-
03:05
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:39
-
22:18
-
21:53
-
21:15