Бэйлен прокомментировал подписание контракта с немецким клубом

Бывший защитник «Трактора» Ник Бэйлен заключил однолетнее соглашение с клубом Немецкой хоккейной лиги «Кёльнер Хайе» и прокомментировал подписание контракта.

«После долгих переговоров и звонков тренеру Уве Круппу за последние несколько дней было очень легко принять решение о подписании контракта. Наш разговор был очень открытым и честным — два самых ценных качества в современном мире.

Играть в этом прекрасном городе, в клубе с такой впечатляющей историей — это действительно интересно. Я с нетерпением жду возможности прибыть в Кёльн через несколько дней, познакомиться с командой и всеми вокруг и помочь команде выиграть много матчей», – приводит слова Бэйлена официальный сайт клуба.

В июле Бэйлен не прибыл на сбор «Трактора» и впоследствии расторг контракт с клубом. Права на хоккеиста в КХЛ остались за челябинцами. Бэйлен – самый результативный защитник в истории «Трактора» за время выступлений в КХЛ. На его счету 175 (56+119) очков в 294 матчах.