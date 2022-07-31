«Мой папа — тигр». Ребёнок Малкина поздравил отца с днём рождения

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в телеграм-канале опубликовала рисунок их ребёнка ко дню рождения отца. На рисунке написано: «Мой папа – тигр».
Анна дополнила высказывание сына, написав под постом с рисунком: «И лев».
Напомним, текущим летом сообщалось о сложностях в переговорном процессе между Малкиным и «Питтсбургом». Тем не менее 35-летний форвард подписал четырёхлетнее соглашение на сумму $ 24,4 млн (кэпхит — $ 6,1 млн).
В сезоне-2021/2022 Евгений провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Малкин родился в Магнитогорске и является воспитанником местного «Металлурга». Именно оттуда он перешёл в «Питтсбург».
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