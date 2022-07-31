«Приехал». СКА представил Яшкина и показал, под каким номером форвард будет выступать
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Чешский нападающий Дмитрий Яшкин прибыл в расположение петербургского СКА и сфотографировался с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Фотографии опубликовал телеграм-канал армейцев. Также петербуржцы сообщили, что форвард будет выступать за клуб под 23-м номером.
Яшкин провёл в КХЛ два года в составе московского «Динамо». На его счету 173 матча и 137 (77+60) набранных очков. В сезоне-2020/2021 чех стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб. В прошлом сезоне он играл в НХЛ за «Аризону Койотс».
Ранее сообщалось, что экс-голкипер сборной Чехии Доминик Гашек остался недоволен переходом чешского форварда в российский клуб. Позднее Яшкин рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры именно СКА.
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