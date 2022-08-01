Проворов провёл мастер-класс для СДЮСШОР БФСО «Динамо» в Минске

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл мастер-класс для команды СДЮСШОР БФСО «Динамо» из Минска. Об этом сообщает минское «Динамо» в социальных сетях.

«Ценные советы мастера», – подписал аккаунт фотографию с Проворовым, проводящим мастер-класс.

Фото: Социальные сети ХК «Динамо» Минск

Напомним, Проворов выступает за «Флайерз» с сезона-2016/2017. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 79 матчей и набрал 31 очко: забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи.

Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2015 году под общим седьмым номером.

По итогам прошлого сезона КХЛ минчане заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили петербургскому СКА.