Генменеджер «Динамо»: Лилья может стать любимцем болельщиков
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с Якобом Лильей.
«Якоб Лилья — шведский нападающий с хорошим катанием и отличным броском, состоявшийся хоккейный снайпер. Говоря «снайпер», я оперирую количеством заброшенных шайб в КХЛ и тем фактом, что Якоб является одним из лидеров двух последних чемпионатов по проценту реализованных бросков. Помимо атакующих качеств, выделяет высокая работоспособность, что подтверждается его средним временем, проведенным на льду в обоих сезонах. В большинстве Лилья отлично действует на пятаке и под воротами. Верим, что он сможет разнообразить атакующий потенциал команды и стать любимцем болельщиков», — цитирует Сопина официальный телеграм-канал клуба.
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