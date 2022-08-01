Генменеджер «Динамо»: Лилья может стать любимцем болельщиков

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с Якобом Лильей.

«Якоб Лилья — шведский нападающий с хорошим катанием и отличным броском, состоявшийся хоккейный снайпер. Говоря «снайпер», я оперирую количеством заброшенных шайб в КХЛ и тем фактом, что Якоб является одним из лидеров двух последних чемпионатов по проценту реализованных бросков. Помимо атакующих качеств, выделяет высокая работоспособность, что подтверждается его средним временем, проведенным на льду в обоих сезонах. В большинстве Лилья отлично действует на пятаке и под воротами. Верим, что он сможет разнообразить атакующий потенциал команды и стать любимцем болельщиков», — цитирует Сопина официальный телеграм-канал клуба.