Новичок московского «Динамо» Лилья: хотел разорвать контракт, но у меня нет столько денег

Новичок московского «Динамо» шведский нападающий Якоб Лилья рассказал о том, что хотел разорвать контракт с клубом, но не смог сделать это из-за финансовых возможностей.



«Я подписал контракт в начале февраля, ещё до Военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).



Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить меня. Также среди вариантов были «Мальмё» и «Линчёпинг», которые пытались решить эту проблему.



Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть», – цитирует Лилью Expressen.

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