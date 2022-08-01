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Новичок московского «Динамо» Лилья: хотел разорвать контракт, но у меня нет столько денег

Новичок московского «Динамо» Лилья: хотел разорвать контракт, но у меня нет столько денег
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Новичок московского «Динамо» шведский нападающий Якоб Лилья рассказал о том, что хотел разорвать контракт с клубом, но не смог сделать это из-за финансовых возможностей.

«Я подписал контракт в начале февраля, ещё до Военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить меня. Также среди вариантов были «Мальмё» и «Линчёпинг», которые пытались решить эту проблему.

Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть», – цитирует Лилью Expressen.

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