Николай Жердев не сумел пройти просмотр в минском «Динамо»
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Российский нападающий Николай Жердев не сумел пройти просмотр в минском «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккейная варка».
Ранее 37-летний хоккеист заключал пробное соглашение с бело-голубыми в конце июля.
В прошедшем сезоне Жердев выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталз», за который набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах. Вторую часть чемпионата он провёл в Альпийской лиге за итальянский «Мерано», где принял участие в 18 встречах, набрав 21 (10+11) результативный балл.
Всего в КХЛ на его счету 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Также Жердев становился чемпионом мира по хоккею в составе сборной России в 2009 и 2012 годах.
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