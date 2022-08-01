Министр спорта РФ вручил Р. Ротенбергу знак «За развитие физической культуры и спорта»

В Москве состоялась рабочая встреча министра спорта РФ Олега Матыцина и первого вице-президента ФХР, главного тренера СКА Романа Ротенберга, сообщает пресс-служба ФХР.
На встрече был обсуждён ряд вопросов по развитию отечественного хоккея, в частности, новые проекты ФХР: создание команды молодых звёзд России — сборной до 25 лет, а также работа в новой дисциплине — хоккее в формате 3х3. По окончании встречи министр вручил первому вице-президенту ФХР государственную награду, почётный знак «За развитие физической культуры и спорта», которым тот был награжден указом от 11 июля.
«Хочу выразить благодарность министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину за вручение почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Это высшая ведомственная награда в сфере физической культуры и спорта, и для меня большая честь стать её обладателем.
Более чем за 10 лет нашей командой была проделана большая работа на благо отечественного хоккея, его развития и популяризации.
Мне очень приятно получить столь высокую оценку своей деятельности, и я готов продолжать двигаться в направлении реализации поставленных целей. Главное, хочу выразить благодарность всей моей команде как спортсменов, так и менеджеров, это наша общая победа!
Получение государственной награды — это подтверждение правильности нашего выбранного пути, дальше больше, только вперёд!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
- 1 августа 2022
-
18:33
-
18:12
-
17:54
-
17:41
-
17:29
-
16:49
-
16:13
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:10
-
13:07
-
12:50
-
12:35
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:28
-
11:11
-
11:05
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
08:33
-
04:34
- 31 июля 2022
-
23:00