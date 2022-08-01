Министр спорта РФ вручил Р. Ротенбергу знак «За развитие физической культуры и спорта»

В Москве состоялась рабочая встреча министра спорта РФ Олега Матыцина и первого вице-президента ФХР, главного тренера СКА Романа Ротенберга, сообщает пресс-служба ФХР.



На встрече был обсуждён ряд вопросов по развитию отечественного хоккея, в частности, новые проекты ФХР: создание команды молодых звёзд России — сборной до 25 лет, а также работа в новой дисциплине — хоккее в формате 3х3. По окончании встречи министр вручил первому вице-президенту ФХР государственную награду, почётный знак «За развитие физической культуры и спорта», которым тот был награжден указом от 11 июля.

«Хочу выразить благодарность министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину за вручение почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».



Это высшая ведомственная награда в сфере физической культуры и спорта, и для меня большая честь стать её обладателем.



Более чем за 10 лет нашей командой была проделана большая работа на благо отечественного хоккея, его развития и популяризации.



Мне очень приятно получить столь высокую оценку своей деятельности, и я готов продолжать двигаться в направлении реализации поставленных целей. Главное, хочу выразить благодарность всей моей команде как спортсменов, так и менеджеров, это наша общая победа!



Получение государственной награды — это подтверждение правильности нашего выбранного пути, дальше больше, только вперёд!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.