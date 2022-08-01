Готовец ответил на вопрос, отпугивали ли его задержки зарплат в «Динамо» от перехода

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, отпугивали ли его задержки зарплат в клубе от перехода в команду.



«В принципе нет. Думаю, что в КХЛ не так много команд, которые могут похвастаться своевременными выплатами. Это уже такая нормальная практика, что клубы могут задерживать выплаты. Но насколько я знаю, по итогу всё выплачивается. Да, иногда где-то приходится подождать, но я не обращаю на это внимания», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.



Напомним, 31-летний защитник подписал контракт с «Динамо» сроком на два года в мае. Ранее Готовец выступал за омский «Авангард».



Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате» завтра в 10:00.