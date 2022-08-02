«Не жалею о выборе «Динамо». Клуб был моим приоритетом». Большое интервью с Готовцом

В юбилейный 15-й сезон КХЛ московское «Динамо» вступает в изрядно обновлённом составе. В межсезонье столичная команда рассталась с большинством высокооплачиваемых хоккеистов, изменив вектор развития и сделав ставку на воспитание собственных кадров. Одним из главных новичков бело-голубых стал защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец, в 2021 году выигравший Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда».

Уже в дебютном матче за новый клуб Кирилл вывел один из составов «Динамо» (в контрольном матче с новокузнецким «Металлургом», который состоялся в последний день предсезонного сбора, команда Алексея Кудашова играла двумя составами) в ранге капитана. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 31-летний хоккеист объяснил решение перебраться в «Динамо», отметил вклад Ильи Ковальчука в чемпионство «ястребов», рассказал об отличиях в предсезонной подготовке Боба Хартли и Алексея Кудашова, а также ответил на вопросы о развитии белорусского хоккея.

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«Такие сборы у меня были первый раз»

— Кирилл, позади осталась самая тяжёлая часть предсезонной подготовки – сбор в Нижегородской области. Какие сейчас ощущения?

— Хорошие ощущения, хорошо поработали в течение трёх циклов, которые мы здесь провели. В принципе, заложили базу на будущее, сейчас уже начались игры и будет больше тактической подготовки. Поэтому в целом сборы прошли неплохо.

— Лично для вас что стало самым сложным испытанием в Бору?

— Как-то всё понемногу. Во-первых, новый для меня коллектив, новые упражнения, новые требования тренеров. Ко всему этому нужно было привыкнуть. Также другие тренировки. Первый раз у меня были такие сборы, когда выезжали на базу. Обычно тренировались в том же городе и на той же арене, где будем играть. Больше был эффект новизны.

— Задавал этот вопрос Алексею Кудашову, задам его и вам. Что, на ваш взгляд, должно произойти на постсоветском пространстве, чтобы наш хоккей отошёл от такого рода предсезонных сборов и перешёл к практике НХЛ, где люди индивидуально готовятся к сезону?

— Трудно так судить. Наверное, это просто две разные школы – советская и российская, которая является продолжением советского хоккея. Насколько я знаю, тогда хоккеисты вообще тренировались круглый год, и у них не было таких длинных отпусков, как у нас сейчас. Может быть, новое поколение тренеров, которые сейчас ещё молодые и только начинают работать, будут вводить новые образы подготовки. Я не говорю, что какая-то из систем лучше или какая-то хуже, просто как у каждого хоккея, будь то североамериканского или российского, так и у каждого тренера есть своя специфика и свои нюансы подготовки.

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«Отличия между летней подготовкой у Хартли и Кудашова действительно большие»

— Вы перешли в «Динамо» после нескольких сезонов в «Авангарде», которым руководил Боб Хартли. Известно, что канадский тренер проповедовал совсем другую систему летней подготовки. Можете в деталях рассказать об отличиях?

— Конечно, подготовка разная. У Хартли в основном всё было на льду. В основном кондиции закладывали на площадке, а зал был больше для поддержания формы, чтобы минимизировать травмы в ходе сезона. В «Динамо» две недели проходили в таком формате: с утра мы приезжали на стадион, где были бег и городок, а вечером выходили на лёд. Поэтому отличия действительно большие.

Кирилл Готовец Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Легендарной стала фраза Алексея Потапова про российский ГУЛаг у Хартли. В это понятие он вкладывал такой смысл, что в сезоне нагрузки у Боба не спадали и день за днём все упражнения повторялись. Российские тренеры обычно летом дают максимум нагрузок, а потом они спадают. Как это оцените?

— Мне пока трудно сказать, потому что Алексей Николаевич стал моим первым российским тренером. Раньше я работал только с североамериканцами, поэтому больше привык к тем тренировкам. И только по истечении сезона можно будет судить о том, сбавлялись нагрузки в «Динамо» или нет.

Что касается Хартли, то действительно первые месяцы сезона у нас продолжалась интенсивная подготовка, потому что в сентябре кубки не выигрываются, и нужно быть готовым конкретно в плей-офф, чтобы пройти его без упадка сил. А во второй половине чемпионата не скажу, что он нас дико гонял. Когда Боб чувствовал, что команда уже уставшая, он мог и дополнительный выходной дать. А те ребята, которые много играли, у них тренировки могли быть по желанию.

«Над предложением «Динамо» долго не раздумывал. Фактор города на выбор не влиял»

— Как произошло расставание с «Авангардом» – это была больше ваша инициатива или они не предложили новый контракт?

— Я бы не сказал, что была чья-то инициатива. Просто поступило предложение из московского «Динамо». Я взвесил все за и против и решил, что для меня продолжение карьеры в этом клубе будет более приоритетным.

— А какой был ключевой фактор? Может быть, семье не хотелось перебираться в Омск?

— Да нет, фактор города вообще не влиял на выбор. Просто пообщался с менеджером «Динамо»: мне сказали, как меня видят в команде. Мне это понравилось, всё устроило. И долго не раздумывал.

— На тот момент вы были одним из первых новичков «Динамо», которое тогда имело совсем другой состав. Потом целый ряд лидеров покинули команду после изменения вектора развития, и многое в клубе поменялось. Не пожалели о принятом решении?

— Считаю, что жалеть здесь ни о чем. Я принимал решение, и неважно, какая команда была на тот момент и какая она сейчас. Скажем так – я больше выбирал из-за клуба, из-за традиций, из-за того, какие цели команда всегда перед собой ставит. Конечно, немного жалко, что ушли мастеровитые ребята, которые бы нам помогли в достижении задач, поставленных на сезон. Но у нас собирается неплохой коллектив, поэтому с оптимизмом смотрю в новый сезон.

Кирилл Готовец Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Не обращаю внимания на задержки зарплат в КХЛ. Это уже нормальная практика. По итогу всё выплачивается»

— В последнее время болельщики «Динамо» часто переживают, что у клуба сложилась не лучшая кредитная история в плане своевременности выплат зарплат игрокам, и в подобной ситуации новые хоккеисты не будут гореть желанием перебираться в такую команду. Вас это не отпугивало?

— В принципе, нет. Думаю, в КХЛ не так много команд, которые могут похвастаться своевременными выплатами. Это уже такая нормальная практика, что клубы могут задерживать выплаты. Но насколько я знаю, по итогу всё выплачивается. Да, иногда где-то приходится подождать, однако я не обращаю на это внимание.

— Полушуточный вопрос: уже после вашего подписания бело-голубые заключили контракты с ещё тремя белорусскими хоккеистами – Максимом Сушко, Александром Скореновым и Владиславом Кодолой. Не вы были скаутом такого решения?

— Нет, я не был (смеётся). Но и в «Авангарде» играл тоже с тремя белорусами. Как-то так сложилось, что, куда бы я ни переходил, везде нас минимум три человека.

Кирилл Готовец Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Такое количество соотечественников помогает в адаптации к новому коллективу?

— Не сказал бы. Когда отыгрываешь несколько лет в КХЛ, плюс-минус уже знаешь всех игроков. Вливаться в новый коллектив уже не так тяжело, как когда ты молодой игрок и только вливаешься в лигу. Поэтому не скажу, что присутствие белорусов в команде как-то дополнительно помогает процессу адаптации.

«Моя задача: чтобы тренер был спокоен, когда я выхожу на лёд»

— Вы давно играете в КХЛ, и все хорошо знают ваши ключевые сильные стороны – жёсткая силовая игра и максимально надёжные действия в защите. Спустя год после завоевания Кубка Гагарина можете рассказать, что с вами случилось в том чемпионском плей-офф, где вы раскрылись в роли снайпера?

— Просто берёг голы на плей-офф. Я знал, что у меня в запасе всего два-три гола на весь сезон – старался не разбазаривать (смеётся). На самом деле, никакого секрета тут нет, просто так складывались обстоятельства. Были хорошие передачи, удачно попадал. Не было такого, чтобы я делал что-то особенное в тех моментах, когда забрасывал шайбы.

— Генменеджер «Динамо» Алексей Сопин в своём интервью допускал, что вас могут использовать и при игре в большинстве. Допускаете такое развитие событий?

— Я никогда не строил каких-то иллюзий по поводу своей игры в большинстве. Если выпадет такой шанс, буду рад и благодарен. Но, как вы правильно сказали, в первую очередь моя задача заключается в другом – я игрок больше оборонительного плана — чтобы тренер был спокоен, когда выхожу на лёд.

— В своём последнем сезоне за минское «Динамо» вы были капитаном команды. Сейчас в московском «Динамо» собран довольно молодой коллектив, а вы уже очень опытный игрок. Готовы с ходу к лидирующей роли?

— В Минске я начинал сезон капитаном команды, но был им не весь чемпионат. Сейчас действительно интересно получилось, что я сразу один из самых возрастных игроков команды. Такого давно не было (смеётся). Но с момента игры за Минск прошло уже три года, поэтому это нормально. В лигу пришло много молодых игроков, и я готов к такой ответственности, готов быть примером как на льду, так и в раздевалке.

Кирилл Готовец Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«В чемпионском «Авангарде» был очень хороший коллектив. Во многом помог приход Ковальчука»

— Если ещё раз вернуться к чемпионскому «Авангарду», что было главным залогом успеха той команды? Раскройте секрет.

— Во-первых, тогда у нас был очень хороший и дружный коллектив. Скажем так, во многом этому поспособствал приход Ильи Ковальчука. Даже не сказать, что можно выделить какие-то главные моменты, что он делал особенного, но с его приходом команда ещё больше сплотилась и стала ещё более дружной. И даже когда у нас были неудачные матчи, всё равно все верили, что мы можем выиграть.

Даже, когда мы проигрывали ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1-2), не было такого, что всё – серия закончена. Наоборот, все верили, что в итоге всё равно вытащим и выиграем, и получилось так, что мы взяли три матча подряд. Самое важное – это хороший коллектив, который верит в общую цель и делает всё ради этой цели.

— В последнем сезоне в том числе не хватило такого человека, как Ковальчук?

— Там и другие факторы были.

— Понятно, что потеря двух финских защитников – Оливера Каски и Вилле Покки – сильно ударила по команде.

— Да там и травмы тоже сказались. Я сам был травмирован и пропустил многие матчи. По сути, приходилось весь плей-офф играть в три-четыре защитника. Конечно, ребятам было тяжело. Не сказал бы, что наш коллектив был менее сплочённым. И первый раунд с «Ак Барсом», где мы не выходили как фавориты серии, думаю, это показал. Мы играли в достойный хоккей и дальше могли зацепиться в серии с «Магниткой», но не хватило свежести.

«Отсутствие лимита на белорусов в КХЛ помогает находить места в российских клубах»

— Какие перспективы у вашего младшего брата? Он ведь следовал по вашим стопам, и тоже начинал свою карьеру с отъезда в Америку, и даже играл за ту же команду, что и вы в детстве.

— У него всё хорошо. Он играет за университетскую команду в США, но больше уже смотрит на построение жизни в другом направлении.

— Сейчас российский и белорусский хоккей находится в одинаковой ситуации на мировой арене, и можно заметить ещё большее сближение двух стран. Едва ли не половина наших клубов сейчас даже проводит сборы в вашей стране. Как воспринимаете всю эту ситуацию?

— Скажем так: определённые обстоятельства поспособствовали этому в ещё большей степени. Думаю, здесь большой плюс для белорусского хоккея. Сейчас много спаррингов на уровне клубов и национальных команд. У молодых белорусских игроков есть возможность посмотреть высокий уровень и понять, куда нужно стремиться. Много российских команд приехало в Беларусь на сборы. По-моему, в Минске сейчас задействованы три или четыре арены, где имеются хорошие условия и есть тренажёрные залы. Для Беларуси тут только плюсы.

— В своё время много копий ломалось на тему того, должны ли игроки из Беларуси считаться легионерами в КХЛ или не должны. На ваш взгляд – вашей национальной команде помогает отсутствие лимита на белорусов в российских клубах?

— Разумеется. Отсутствие лимита способствует приезду белорусских игроков именно в российские клубы. Если бы белорусы по-прежнему считались легионерами, то команды КХЛ, даже не из-за уровня мастерства, на роль легионеров всё равно смотрят в сторону североамериканцев, шведов и финнов. В этом плане стало легче найти место в какой-нибудь российской команде и дальше продолжать развиваться.

Кирилл Готовец Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Когда начало сходить поколение Угарова, Калюжного, Антоненко, постепенно начали завершать карьеру Костицыны, то довольно заметный упадок наступил в вашем хоккее. Неслучайно началась и волна натурализации, но сейчас, даже несмотря на обидное непопадание на Олимпиаду, снова видна положительная тенденция – тот же Шарангович уже играет очень заметную роль в «Нью-Джерси», да и вообще много перспективных молодых игроков появилось. Что повлияло на изменение ситуации к лучшему?

— В Беларуси идёт большое развитие детско-юношеского хоккея. Много внимания уделяется именно этому аспекту: открываются новые школы, появилось много индивидуальных заданий для игроков – у них есть возможность развиваться. Потому что даже в моё время таких возможностей для индивидуального развития не было. Ты приходил только на свою тренировку, а в остальном весь лёд был расписан. Где-то не хватало и специалистов, которые бы могли предоставлять такие занятия. Сейчас есть инициатива от Федерации – сделать акцент на развитие детско-юношеского хоккея, и у игроков появились возможности оттачивать свои навыки.