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Крылов сообщил, что Хартли приедет на открытие новой арены «Авангарда»

Крылов сообщил, что Хартли приедет на открытие новой арены «Авангарда»
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что бывший главный тренер клуба Боб Хартли приедет в Омск на открытие новой «G-Drive Арены».

«Да, конечно, пригласили. Конечно, Хартли будет на церемонии открытия арены», — приводит слова Крылова ТАСС.

Напомним, 61-летний специалист покинул «Авангард» в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года, под его руководством омичи стали обладателями Кубка Гагарина — 2021, в финальной серии оказавшись сильнее ЦСКА (4-2). В прошедшем розыгрыше плей-офф «Авангард» уступил в серии второго раунда магнитогорскому «Металлургу» (3-4).

Открытие новой «G-Drive Арены» состоится осенью 2022 года, вместимость составит 12 тысяч зрителей.

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