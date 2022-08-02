«Салават Юлаев» подписал контракт с молодым форвардом системы СКА Маниным
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о подписании контракта с нападающим Иваном Маниным.
Отмечается, что двустороннее соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Манин начал свою профессиональную карьеру в системе питерского СКА, входил в состав юниорской сборной России (2017/2018). Прошедший сезон нападающий провёл в команде Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева».
В общей сложности он провёл в ВХЛ 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-2». В Континентальной хоккейной лиге Манин ещё не выходил на лёд.
Напомним, «Салават Юлаев» в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина в полуфинале Восточной конференции уступил челябинскому «Трактору» в серии со счётом 2-4.
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