«Салават Юлаев» подписал контракт с молодым форвардом системы СКА Маниным

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о подписании контракта с нападающим Иваном Маниным.



Отмечается, что двустороннее соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на один сезон.



Манин начал свою профессиональную карьеру в системе питерского СКА, входил в состав юниорской сборной России (2017/2018). Прошедший сезон нападающий провёл в команде Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева».



В общей сложности он провёл в ВХЛ 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-2». В Континентальной хоккейной лиге Манин ещё не выходил на лёд.



Напомним, «Салават Юлаев» в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина в полуфинале Восточной конференции уступил челябинскому «Трактору» в серии со счётом 2-4.