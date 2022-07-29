Сезон уже близко, а они до сих пор без работы. Главные русские свободные агенты КХЛ

Совсем скоро начнутся предсезонные турниры среди клубов КХЛ, не за горами новый регулярный чемпионат. На рынке свободных агентов новостей по-прежнему хватает, однако некоторые неограниченно свободные агенты до сих пор не нашли себе работу. Рассказываем про тех, кто в ближайшее время наверняка подпишет контракт с российскими командами, а кто может уехать в НХЛ.

н. Никита Гусев, 30 лет

Никого не должен вводить в заблуждение тот факт, что мастеровитый российский нападающий Никита Гусев до сих пор не подписал контракт ни с одним клубом КХЛ. В России, как и в Северной Америке, крайний форвард является неограниченно свободным агентом, поэтому спокойно может выбирать себе любую команду. У СКА уже наверняка не хватит денег под потолком зарплат, чтобы вернуть в свои ряды Гусева, да и сам Никита хочет снова попробовать заиграть в НХЛ. Собственно говоря, это подтвердил российский представитель хоккеиста.

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н. Сергей Шумаков, 29 лет

Однозначно найдёт работу в КХЛ опытный и многое повидавший форвард Сергей Шумаков, ранее выступавший за «Автомобилист». По нашей информации, хоккеист подпишет контракт с одной из команд КХЛ после первых предсезонных турниров. Спрос на игрока на рынке есть, а сам нападающий активно готовится к новому сезону по индивидуальной программе. Не удивимся, если увидим Шумакова в топ-клубе.

н. Никита Сошников, 28 лет

Давным-давно мог переподписать контракт с «Авангардом» (или же найти себе новую команду) нападающий Никита Сошников, но форвард намерен искать предложения на рынке НХЛ. Как и в случае с Гусевым, североамериканские представители хоккеиста стараются трудоустроить спортсмена по ту сторону океана. Если не получится, то Сошникова всегда примут на родине с распростёртыми объятиями.

Никита Сошников Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Артём Анисимов, 34 года

Нет контракта с родным «Локомотивом» у центрального нападающего Артёма Анисимова. Хоккеист долгое время провёл в НХЛ, поэтому сейчас, видимо, не прочь снова рассмотреть варианты оттуда. Но лучше бы Артёму подписаться в России. В Ярославле наверняка дадут хорошие деньги и железное место в топ-6 нападения, в то время как в Северной Америке в таком возрасте перспективы очень туманны. Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин со своей стороны уже выступил относительно возможных перспектив Анисимова в клубе.

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н. Ярослав Косов, 29 лет

Косов, на секундочку, является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне Ярослав выступал за «Авангард» под руководством Боба Хартли, но нового контракта габаритному силовому форварду предложено не было. Раньше у Косова были проблемы с дисциплиной, но хоккеист понял все свои ошибки и, как в случае с Николаем Жердевым, взялся за голову. Косов может закрыть меньшинство, выходить против ведущих звеньев соперника, добавить команде физической мощи.

Ярослав Косов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Максим Гончаров, 33 года

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров прошлый сезон отыграл за «Сибирь». Как нам стало известно, стороны практически договорились о продлении соглашения, но затем в переговорах наступила неопределённость и последовавшая пауза, которая длится до сих пор. Сейчас Гончаров активно общается с прессой, посещает различные подкасты и продолжает оставаться жизнерадостным и коммуникабельным человеком. Главное теперь – поскорее найти себе новую команду или всё же ударить по рукам с новосибирцами.

н. Александр Попов, 41 год

По-прежнему без контракта MVP предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина Александр Попов, но после тяжёлой травмы, полученной по ходу турнира, ветеран может завершить карьеру. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Попов продолжает думать над своим будущим. В армейском клубе ему уже готовы предложить административную должность, но и новый однолетний контракт, в случае желания самого игрока, однозначно дадут.