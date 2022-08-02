Агент Якова Тренина сообщил, что 3 августа состоится арбитраж НХЛ по контракту игрока

Твиттер-аккаунт хоккейного агентства Шуми Бабаева, представляющего интересы российского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, сообщил, что завтра, 3 августа, состоится арбитраж по контракту игрока.
«Завтра в Торонто состоится арбитраж по контракту Якова Тренина. Пока мы и клуб далеки от консенсуса, но обе стороны хотят построить долговременные отношения и подписать длинный контракт», — написал твиттер-аккаунт агентства Бабаева.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 80 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7». В плей-офф 25-летний россиянин провёл четыре игры и забил три гола.
Всего за карьеру в НХЛ Тренин провёл 146 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.
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