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«Ловим всегда шайбу на себя!» Р. Ротенберг показал повреждение, полученное на тренировке

«Ловим всегда шайбу на себя!» Р. Ротенберг показал повреждение, полученное на тренировке
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг показал повреждение, полученное на тренировке.

«Ловим всегда шайбу на себя!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее указом министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина №84 от 30.06.2022 г. первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Вчера, 1 августа, Матыцин вручил функционеру знак лично.

Новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом». СКА проведёт свой первый матч в субботу, 3 сентября, дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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