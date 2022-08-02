«Металлург» официально объявил о назначении Мозякина директором по развитию клуба

Легендарный российский нападающий Сергей Мозякин возвращается в «Металлург» в качестве директора по развитию, сообщает официальный сайт клуба.



В обязанности Мозякина будет входить работа с тренерами и руководителями хоккейной школы «Металлурга», а также отслеживание перспективных игроков в системе клуба.



«Сергей Мозякин – абсолютная легенда, любимец болельщиков и человек, внёсший огромный вклад в успехи как «Металлурга», так и всего нашего хоккея. Теперь он начинает новый этап своей жизни в клубе, который стал для него родным. Можно сказать, что Сергей Мозякин вернулся домой.



Сергей Валерьевич становится директором клуба по развитию. В круг его задач будет входить взаимодействие с тренерами и руководством нашей школы, её развитие и отслеживание перспективных игроков. Мы уверены, он поможет нашей системе выйти на новый, более качественный уровень. Многие дети Магнитогорска полюбили хоккей именно благодаря Сергею Мозякину, сейчас его опыт поможет этим детям реализовать лучшие свои качества.



Болельщиков интересует вопрос: когда же джерси Сергея Мозякина появится под сводами арены? Могу сказать, что сейчас мы работаем над этим вопросом и сделаем всё максимально красиво», — заявил первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

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