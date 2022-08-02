В «Авангарде» назвали минимальную и максимальную цели на следующий сезон

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос, какие минимальная и максимальная цели стоят перед клубом в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Главный вопрос, который стоял на совете директоров, – это цели на сезон. Они не изменились и остались такими же, какими и были в том году. Минимальный порог – финал конференции, средняя цель – финал Кубка Гагарина. Максимальная – выиграть Кубок. От этого зависит и премирование», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в прошедшем плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Авангард» уступил в серии второго раунда плей-офф магнитогорскому «Металлургу» в серии со счётом 3-4.