ФХР объявила о создании сборной молодых звёзд U25 из игроков, выступающих в России

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила о создании сборной молодых звёзд U25. Отмечается, что в неё войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России.
«Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодёжной и юниорских сборных, вершиной которой он станет.
Молодёжь – основа национальной сборной во все времена, её будущее. В разные эпохи российского хоккея свои первые успехи культовые игроки делали именно в этом возрасте.
Свой первый турнир сборная U25 проведёт на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. В мае команда проведёт турне по стране, где в разных городах России сыграет с клубами КХЛ», — говорится в заявлении.
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