Клингберг прокомментировал подписание контракта с «Анахаймом»

Защитник Йон Клингберг, подписавший контракт с «Анахайм Дакс», прокомментировал переход в новую команду. 29-летний игрок обороны подписал однолетний контракт на сумму $ 7 млн.



«Наверное, это часть плана, но я не собираюсь смотреть далеко вперёд. Конечно, хочется иметь долгосрочное будущее. Но пока мы подписали контракт на один год. А там уже посмотрим. Не могу думать о том, что будет через год, нужно сосредоточиться на ближайшем сезоне.



Мне нужен хороший сезон. Он нужен и команде. Если команда успешна, то успешен и я. У меня был отличный разговор с генменеджером клуба. Мы обсудили с ним видение развития клуба. Мы начнём с этого сезона, а там посмотрим», — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.