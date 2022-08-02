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Клингберг прокомментировал подписание контракта с «Анахаймом»

Клингберг прокомментировал подписание контракта с «Анахаймом»
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Защитник Йон Клингберг, подписавший контракт с «Анахайм Дакс», прокомментировал переход в новую команду. 29-летний игрок обороны подписал однолетний контракт на сумму $ 7 млн.

«Наверное, это часть плана, но я не собираюсь смотреть далеко вперёд. Конечно, хочется иметь долгосрочное будущее. Но пока мы подписали контракт на один год. А там уже посмотрим. Не могу думать о том, что будет через год, нужно сосредоточиться на ближайшем сезоне.

Мне нужен хороший сезон. Он нужен и команде. Если команда успешна, то успешен и я. У меня был отличный разговор с генменеджером клуба. Мы обсудили с ним видение развития клуба. Мы начнём с этого сезона, а там посмотрим», — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.

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