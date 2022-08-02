Сергей Коньков: как можно критиковать Овечкина, если он набирает 90 очков?

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Они вместе выступали за московское «Динамо» в сезоне-2012/2013. Тогда в НХЛ был локаут, а многие игроки из Северной Америки прилетели в Россию.
«Александр всегда остаётся верен себе, он профессионал с большой буквы, талантливый игрок. В команде у него всегда было хорошее настроение, не было никакой отчуждённости. «Динамо» в тот год выиграло Кубок Гагарина, и его вклад тоже был. Овечкин может строить вокруг себя команду, о чём говорит победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли.
Критика Овечкина? Разве может быть у игрока неудачный сезон, если он входит в двадцатку лучших бомбардиров лиги и набирает 90 очков? Овечкину осталось меньше 20 голов, чтобы выйти на второе место в истории НХЛ. А в плей-офф играет не один хоккеист, а вся команда. Тренеры соперников знают, от кого исходит угроза, и к лидерам двойное внимание», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
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