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Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон

Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон по версии The Sporting News.

Помимо Овечкина, в список также вошли: баскетболист Уэс Анселд, игрок в американский футбол Даррелл Грин, и бейсболист Уолтер Джонсон.

36-летний российский нападающий является обладателем Кубка Стэнли, девятикратным обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ и трёхкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Напомним, ранее Daily Faceoff составил рейтинг из 300 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги. В топ вошли 26 российских хоккеистов. Александр замкнул десятую позицию в рейтинге, уступив шесть позиций нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

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