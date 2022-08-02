США ввели санкции против президента «Металлурга» Рашникова

Власти США расширили санкционный список в отношении россиян. В него был включён президент «Металлурга» и член Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виктор Рашников.



Он далеко не первый хоккейный функционер, оказавшийся под санкциями США. Ранее вице-президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что проблемы из-за санкций возникли у московского «Динамо». А клубы лиги испытывают трудности с приобретением формы.



«Металлург» в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина. Там «Магнитка» уступила ЦСКА, хотя находилась всего в шаге от победы.



Санкции в отношении россиян связаны с февральскими украинскими событиями. Де-факто они запрещают американским компаниям любые взаимоотношения с подсанкционными персонами.