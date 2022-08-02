Агостино прибыл в расположение «Торпедо» и обратился к болельщикам команды

Форвард нижегородского «Торпедо» Кенни Агостино присоединился к команде, об этом сообщает пресс-служба клуба. Агостино признался, что очень рад возвращению. Также он рассказал, сколько у него заняла дорога из США.
«Я счастлив снова вернуться в Нижний! В этот замечательный город, к нашим самым лучшим болельщикам в лиге! Здорово будет снова выйти на лёд для них!
Сколько времени заняла дорога сюда? Много. Порядка 27 часов с момента, когда я вышел из своего дома в Нью-Джерси. Но ничего страшного. Немного сна, и я снова буду готов к работе!
Для меня всегда было особенным отношение людей ко мне здесь, в «Торпедо» и в Нижнем Новгороде. Все очень заботливы и очень счастливы снова встретиться. Это помогает чувствовать себя очень комфортно и делает «Торпедо» чем-то особенным для меня», — сказал Агостино.
- 2 августа 2022
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