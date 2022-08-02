Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агостино прибыл в расположение «Торпедо» и обратился к болельщикам команды

Агостино прибыл в расположение «Торпедо» и обратился к болельщикам команды
Комментарии

Форвард нижегородского «Торпедо» Кенни Агостино присоединился к команде, об этом сообщает пресс-служба клуба. Агостино признался, что очень рад возвращению. Также он рассказал, сколько у него заняла дорога из США.

«Я счастлив снова вернуться в Нижний! В этот замечательный город, к нашим самым лучшим болельщикам в лиге! Здорово будет снова выйти на лёд для них!

Сколько времени заняла дорога сюда? Много. Порядка 27 часов с момента, когда я вышел из своего дома в Нью-Джерси. Но ничего страшного. Немного сна, и я снова буду готов к работе!

Для меня всегда было особенным отношение людей ко мне здесь, в «Торпедо» и в Нижнем Новгороде. Все очень заботливы и очень счастливы снова встретиться. Это помогает чувствовать себя очень комфортно и делает «Торпедо» чем-то особенным для меня», — сказал Агостино.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022