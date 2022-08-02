Роман Любимов: возможно, в «Спартаке» я не до конца понял свою роль

Форвард «Спартака» Роман Любимов прокомментировал возвращение в московский клуб. Минувший сезон он провёл в «Амуре». Спортсмен проанализировал собственные проблемы и ошибки, которые он допустил в предыдущий период в «Спартаке».
«Время в Хабаровске расцениваю как хороший опыт, мне это пошло на пользу — получал игровое время и считаю, что улучшил некоторые элементы игры, приносил пользу команде. Как появилась возможность вернуться в «Спартак» – с удовольствием принял предложение. Тем более дочка сейчас пойдёт в первый класс, поэтому здорово вернуться в Москву.
Есть ли ответ, почему не получилось в «Спартаке»? Да, я пытался это проанализировать. Возможно, тогда я не до конца понял свою роль на площадке. Не буду кривить душой, игра вообще не шла, «минус 17» – это ужасно… Приложу все усилия, чтобы новый сезон в «Спартаке» не получился у меня «кувырком». Хочу доказать прежде всего самому себе, что смогу вернуться на прежний уровень и играть в тот хоккей, который будет полезен для команды», — цитирует Любимова пресс-служба «Спартака».
- 2 августа 2022
-
21:54
-
21:45
-
21:02
-
20:42
-
20:25
-
19:50
-
19:35
-
18:57
-
18:52
-
17:59
-
17:50
-
17:19
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:53
-
14:51
-
14:49
-
14:44
-
14:38
-
14:33
-
14:29
-
14:24
-
14:16
-
13:54
-
12:50
-
12:35
-
12:21
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:00