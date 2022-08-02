Любимов: от «Спартака» в соцсетях не отписывался

Форвард московского «Спартака» Роман Любимов признался, что следил за красно-белыми даже после ухода из команды. Прошлый сезон он провёл в «Амуре».



«На самом деле я слежу за всеми командами, где играл прежде. Никогда не отписываюсь в соцсетях – всегда интересно, что происходит в команде. Переживаю за тех ребят, с кем хорошо общался, мы всегда на связи. И «Спартак» в этом плане не исключение – тоже следил, и здорово, что команда прогрессирует. Да, «Спартак» играл во втором раунде плей-офф – но я уверен, что самой команде хотелось бы пробиться на эту стадию именно своей игрой, а не автоматически», — цитирует Любимова пресс-служба «Спартака».

Всего в КХЛ на счету Любимова 108 очков (51+57) в 472 матчах за ЦСКА, «Металлург», «Спартак», «Ак Барс» и «Амур». Также в сезоне-2016/2017 Роман провёл 47 матчей в НХЛ за «Филадельфию», набрав 6 баллов (4+2).