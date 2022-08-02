Защитник Александр Никишин прокомментировал переход в СКА. Он перебрался в клуб из Санкт-Петербурга из московского «Спартака».
«Это была неожиданная новость для меня, но эмоции только положительные. Очень рад оказаться в СКА.
Под каким номером буду играть? Жалко, что 57-й занят, я под ним всё-таки давно играю. И 10-й занят, он был у меня запасным вариантом. Что делать, возьму 21-й номер.
Есть ли чему поучиться у защитников СКА? Действительно, много опытных защитников, я уже достаточно успел против них поиграть, видел их со стороны. Буду присматриваться, изучать их, что-то перенимать. Есть чему учиться.
В Петербурге собраны сильные тренеры, а тот же Сергей Зубов известен ещё и как игрок, у него огромный опыт. Предстоит много работы», — цитирует Никишина пресс-служба СКА.
- 2 августа 2022
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