Александр Никишин обратился к «Спартаку» и болельщикам

Защитник петербургского СКА Александр Никишин, перешедший в команду в результате обмена, обратился к «Спартаку» и болельщикам команды.



«В «Спартаке» я получил всё, что имею на данный момент, – здесь я шагнул во взрослый хоккей, получил бесценный опыт и мотивацию идти дальше к хоккейной мечте. Хочу поблагодарить руководство клуба, председателя наблюдательного совета Олега Леонидовича Усачёва, спортивного директора Романа Сергеевича Беляева, главного тренера Бориса Олеговича Миронова, всю нашу команду – парней, тренеров, персонал, и, конечно, всех болельщиков «Спартака». Здесь я всегда ощущал особенное отношение к себе – такое приятное, семейное и родное. Спасибо за всё «Спартаку» и его болельщикам», – цитирует Никишина официальный сайт клуба.

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