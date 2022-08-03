Петербургский СКА заключил сотрудничество с «Лигой Ставок» на три года

Хоккейный клуб СКА и букмекерская компания «Лига Ставок» заключили партнёрское соглашение, рассчитанное на три года. Подписание состоялось в Сочи перед стартом турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open 2022».
В мероприятии на арене приняли участие генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, а также хоккеисты СКА Евгений Кетов и Дмитрий Яшкин.
В рамках сотрудничества айдентика БК «Лига Ставок» будет размещена на игровой форме хоккеистов СКА, на официальном сайте и в социальных сетях клуба, а также использована во время домашних матчей в ледовом дворце. Всех болельщиков СКА ждут совместные проекты, бонусы и розыгрыши.
Нашивки с логотипом «Лиги Ставок» появятся на форме армейцев, начиная с первого предсезонного матча, его СКА проведёт 3 августа с минским «Динамо». Петербуржцы выйдут на лёд в ретроформе, в которой в дальнейшем сыграют все матчи предсезонных турниров в Сочи и Санкт-Петербурге.
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