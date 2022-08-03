«Спартак» подписал просмотровый контракт с Рубцовым. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ
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Московский «Спартак» договорился о просмотровом контракте с центральным нападающим Германом Рубцовым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.
Минувший сезон 24-летний форвард провёл в фарм-клубах «Филадельфии Флайерз» и «Флориды Пантерз». Суммарно хоккеист провёл в прошлом сезоне 42 матча в регулярном чемпионате АХЛ, где набрал семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету одна встреча в плей-офф. Кроме того, на счету Рубцова четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию» в сезоне-2019/2020.
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил петербургскому СКА.
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