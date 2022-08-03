Плющев: cоздание сборной России U25 — отличная идея для развития перспективных игроков

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что создание команды молодых звёзд России будет способствовать карьерному росту ребят, многие из которых впоследствии могут вырасти в игроков мирового масштаба.
«Нынешний проект – серьёзный прорыв в нашем хоккее. Отличная идея, которая поможет развиваться молодым, перспективным игрокам, которых в нашей стране немало. Именно эти ребята смогут стать лидерами в клубах КХЛ и сборной России. В сборной молодых звёзд будут ребята из команд, входящих в систему ФХР. Учитывая отстранение от международных турниров, эта команда будет весьма привлекательной для болельщиков, ведь тут будут собраны талантливые ребята, представляющие разные школы страны. И после снятия всех ограничений многие хоккеисты этой команды способны стать ключевыми игроками национальной сборной на международной арене», – сказал Плющев «Чемпионату».
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