Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: cоздание сборной России U25 — отличная идея для развития перспективных игроков

Плющев: cоздание сборной России U25 — отличная идея для развития перспективных игроков
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что создание команды молодых звёзд России будет способствовать карьерному росту ребят, многие из которых впоследствии могут вырасти в игроков мирового масштаба.

«Нынешний проект – серьёзный прорыв в нашем хоккее. Отличная идея, которая поможет развиваться молодым, перспективным игрокам, которых в нашей стране немало. Именно эти ребята смогут стать лидерами в клубах КХЛ и сборной России. В сборной молодых звёзд будут ребята из команд, входящих в систему ФХР. Учитывая отстранение от международных турниров, эта команда будет весьма привлекательной для болельщиков, ведь тут будут собраны талантливые ребята, представляющие разные школы страны. И после снятия всех ограничений многие хоккеисты этой команды способны стать ключевыми игроками национальной сборной на международной арене», – сказал Плющев «Чемпионату».

Новость по теме
Мичков — капитан сборной России U25, Грудинин и Ожгихин — ассистенты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022