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Мичков – капитан сборной России U-25, Грудинин и Ожгихин – ассистенты

Мичков – капитан сборной России U-25, Грудинин и Ожгихин – ассистенты
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Стали известны капитан и его ассистенты в сборной России U-25. Об этом сообщает телеграм-канал Федерации хоккея России. Капитаном стал нападающий Матвей Мичков, ассистентами – защитник Владимир Грудинин и форвард Алексей Ожгихин.

Свой первый турнир сборная U25 проведёт на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. В мае команда проведёт турне по стране, где в разных городах России сыграет с клубами КХЛ.

Напомним, сегодня, 3 августа, в 12:00 мск сборная России U-25 сыграет в первом туре предсезонного турнира в Сочи. Соперником команды станет омский «Авангард». Всего первый игровой день пройдут три матча. В 15:45 начнётся матч с участием петербургского СКА и минского «Динамо». В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут приморский «Адмирал».

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