Вудкрофт прокомментировал поражение минского «Динамо» в матче со СКА на турнире в Сочи

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче предсезонного турнира в Сочи со СКА. Встреча закончилась победой армейцев со счётом 4:1.
«В первой половине матча мы играли очень сильно даже на фоне СКА, вели игру, но не смогли реализовать свои шансы. Вратарь СКА хорошо играл, у нас было много шансов, чтобы взять игру под контроль. Когда мы наконец забили, то убрали ногу с педали газа, позволили сопернику вернуться в игру в следующей смене. СКА сравнял, а через пару минут уже вышел вперёд. Это хороший урок для нашей команды.
В третьем периоде снова хорошо играли, создавали моменты, но не смогли забить. Несколько ошибок в обороне допустили, СКА к своим моментам относится очень бережно. Это хороший опыт, в составе было много молодых, которые имели возможность проявить себя. Увидели их сильные стороны, а где-то им надо поучиться», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 августа 2022
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