Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг назвал участников Кубка Первого канала — 2022, среди них сборная России U25

Р. Ротенберг назвал участников Кубка Первого канала — 2022, среди них сборная России U25
Комментарии

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, кто примет участие в Кубке Первого Канала.

«У нас есть тренерский штаб в сборной U25, мы работаем совместно. По плану у команды участие в Кубке Первого канала, где также сыграют сборные России, Беларуси и Казахстана. Дальше планируется, что после окончания сезона КХЛ сборная U25 будет путешествовать по стране. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге.

Планируем посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Это всё обсуждается. Мы видим, какой интерес вызывает сборная в регионах. По тренерскому штабу будет понятно ближе к Кубку Первого канала», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022