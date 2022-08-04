Беляков: Рябыкин сразу дал понять, что у него есть своё видение игры, тактика на сезон

Защитник «Авангарда» Фёдор Беляков рассказал о работе под руководством главного тренера омичей Дмитрия Рябыкина.
«Жёсткий ли он тренер? Я бы так не сказал. Требовательный. Сразу дал команде понять, что у него есть своё видение игры, тактика на сезон, которой мы должны придерживаться. Ошибки всегда есть, были и будут, главное выполнять те требования, которые проповедует тренерский штаб.
Что он требует в первую очередь? Полную самоотдачу на тренировках, чтобы не было равнодушия. Впитывать всё то новое, что привносится, стараться быстрее всё это понять, переварить.
Увидел ли для себя что-то новое в тренировочном процессе? Очень много нюансов в мелочах. Как раз мелочи многое решают. Для меня многие моменты стали новым взглядом на какие-то обыденные вещи», – цитирует Белякова официальный сайт «Авангарда».
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